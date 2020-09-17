Установлена причина смертоносного пожара в красноярской клинике. Помогло видео

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Сотрудники Следственного комитета установили причину пожара в красноярской частной клинике "Чистый город". Как сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ, это был поджог.
— В рамках расследования уголовного дела по факту гибели в результате пожара четверых пациентов частной наркологической клиники по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ <...> задержана 45-летняя директор клиники "Чистый город", а также установлено, что причиной возгорания стал поджог, — говорится в сообщении ведомства.
Речь идёт о статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и приведших к смерти двух и более человек. Разобраться в причине ЧП помогло видео с камеры наблюдения.
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в красноярской наркоклиникеПо данным СМИ, часть пациентов проходили лечение анонимно, поэтому опознавать погибших будут по отпечаткам пальцев.
На обнародованных кадрах видно, что один из пациентов поджигает что-то у прикроватной тумбочки. Огонь быстро распространяется по палате. В связи с этим было возбуждено ещё и дело по статье "Убийство двух и более лиц общеопасным способом". Сам поджигатель не погиб. Отмечается, что его личность устанавливается.
Напомним, пожар в клинике произошёл сегодня ночью, примерно в половину пятого по местному времени. Когда возгорание потушили, нашли тела четырёх человек. По версии следствия, часть пациентов находились в клинике анонимно, из-за чего и возникла проблема с установлением личностей. Назначено несколько экспертиз.