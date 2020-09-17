Оппозиция в Белоруссии начала составлять чёрный список чиновников и силовиков

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская сообщила, что оппозиция готовит так называемый список Тарайковского. В него войдут чиновники и силовики, работавшие на акциях протеста. Его отправят в несколько стран.

— Нам передали имена и фамилии тех, кто пытает и избивает людей. Поэтому мы готовим отдельный список чиновников и силовиков, которые участвовали и продолжают участвовать в милицейском произволе, — сообщает оппозиционный Telegram-канал "Пул Первой", который ведёт пресс-служба Тихановской.

Отмечается, что список передадут на Украину, в Турцию, Россию, страны Евросоюза и США. Список также опубликуют. Оппозиционеры пишут, что он будет постоянно расширяться.

Во время протестных акций в Минске 10 августа погиб 34-летний Александр Тарайковский. Как утверждала милиция, мужчина пытался бросить взрывное устройство в правоохранителей около метро "Пушкинская", но оно якобы сдетонировало у него в руке. Однако затем появилось видео, которое не подтверждает такую версию.