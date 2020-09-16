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Лукашенко уволил посла Белоруссии в Латвии "за ненадлежащее исполнение обязанностей"

Кроме того, белорусский лидер лишил дипломатического ранга двух других бывших представителей республики за рубежом.

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Василий Маркович. Фото © Официальный сайт Посольства Белоруссии в Латвии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должности посла республики в Латвии Василия Марковича и лишил его дипломатического ранга "за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей". Об этом сообщает "Sputnik Беларусь" со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Маркович возглавлял диппредставительство Белоруссии в Риге с 2018 года. До этого он работал послом в Чехии.

Другими указами Лукашенко лишил дипломатического ранга бывшего представителя республики во Франции, члена президиума Координационного совета оппозиции Павла Латушко и экс-посла Белоруссии в Словакии Игоря Лещеню, поддержавшего протестующих против итогов президентских выборов.

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Одна из лидеров движения находится под стражей уже несколько дней.

Ранее белорусский лидер заявил, что "сценарий по уничтожению" страны Запад готовил 10 лет.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты, которые продолжаются уже больше месяца. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.

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