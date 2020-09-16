Лукашенко уволил посла Белоруссии в Латвии "за ненадлежащее исполнение обязанностей"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должности посла республики в Латвии Василия Марковича и лишил его дипломатического ранга "за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей". Об этом сообщает "Sputnik Беларусь" со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Маркович возглавлял диппредставительство Белоруссии в Риге с 2018 года. До этого он работал послом в Чехии.

Другими указами Лукашенко лишил дипломатического ранга бывшего представителя республики во Франции, члена президиума Координационного совета оппозиции Павла Латушко и экс-посла Белоруссии в Словакии Игоря Лещеню, поддержавшего протестующих против итогов президентских выборов.

Ранее белорусский лидер заявил, что "сценарий по уничтожению" страны Запад готовил 10 лет.