Лукашенко уволил посла Белоруссии в Латвии "за ненадлежащее исполнение обязанностей"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должности посла республики в Латвии Василия Марковича и лишил его дипломатического ранга "за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей". Об этом сообщает "Sputnik Беларусь" со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Маркович возглавлял диппредставительство Белоруссии в Риге с 2018 года. До этого он работал послом в Чехии.
Другими указами Лукашенко лишил дипломатического ранга бывшего представителя республики во Франции, члена президиума Координационного совета оппозиции Павла Латушко и экс-посла Белоруссии в Словакии Игоря Лещеню, поддержавшего протестующих против итогов президентских выборов.
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Протесты в Белоруссии. Хроника событий
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты, которые продолжаются уже больше месяца. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.