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Песков заявил, что Лукашенко не просил Путина о новых поставках оружия

По его словам, между странами и не прерывалось оборонное взаимодействие.

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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © Kremlin

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не обращался к российскому лидеру Владимиру Путину в ходе переговоров в Сочи с просьбой о новых поставках вооружения. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Нет. Вот в той формулировке, как вы сказали, нет, — ответил Песков на вопрос, просил ли Лукашенко о поставках нового оружия.

Он пояснил, что между странами и не прерывалось оборонное взаимодействие. По словам пресс-секретаря президента РФ, на минувшей встрече Путин и Лукашенко в основном обсуждали сотрудничество по линии военно-промышленного комплекса, что "прекрасно укладывается в целом" в риторику в отношениях двух стран.

Лукашенко попросил у Путина "некоторые типы вооружений"

Лидер республики считает, что "надо смелее защищать интересы и белорусов, и россиян".

Напомним, 14 сентября Путин и Лукашенко провели в Сочи переговоры в формате "один на один". Лидеры двух стран общались около четырёх с половиной часов. На встрече с Лукашенко Путин пообещал Белоруссии государственный кредит в размере полутора миллиардов долларов. Он также заметил, что республика станет первой страной, которая получит российскую вакцину от коронавируса. Президент Белоруссии в свою очередь призвал Россию на годы вперёд спланировать совместные военные учения.

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