Лукашенко попросил у Путина "некоторые типы вооружений"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил у лидера России Владимира Путина поставить стране "некоторые типы вооружений". Об этом он рассказал на встрече с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, который находится с рабочим визитом в Минске.

— Я также просил президента России о некоторых типах вооружений. Сказал ему, что, когда вы приедете, мы посмотрим, что нам и где надо реально укрепить в плане Союзного государства. Бояться нечего, мы готовы на это идти, — приводит слова Лукашенко БелТА.

По его мнению, последние события говорят о том, что "надо смелее защищать интересы и белорусов, и россиян". Лукашенко считает, что "мы в этом плане остались одни". Однако страны — участницы Союзного государства "не самые слабые".