Лукашенко попросил у Путина "некоторые типы вооружений"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил у лидера России Владимира Путина поставить стране "некоторые типы вооружений". Об этом он рассказал на встрече с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, который находится с рабочим визитом в Минске.
— Я также просил президента России о некоторых типах вооружений. Сказал ему, что, когда вы приедете, мы посмотрим, что нам и где надо реально укрепить в плане Союзного государства. Бояться нечего, мы готовы на это идти, — приводит слова Лукашенко БелТА.
Лукашенко заявил, что "сценарий по уничтожению Белоруссии" Запад готовил 10 летЛидер республики считает, что всё началось ещё до парламентских выборов.
По его мнению, последние события говорят о том, что "надо смелее защищать интересы и белорусов, и россиян". Лукашенко считает, что "мы в этом плане остались одни". Однако страны — участницы Союзного государства "не самые слабые".
Протесты в Белоруссии. Хроника событий
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты, которые продолжаются уже больше месяца. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.