В Минске оценили ущерб от несанкционированных акций протеста

Несанкционированные акции протеста дорого обошлись столице Белоруссии, сообщает БелТА. Ущерб составил примерно 750 тысяч белорусских рублей. Это около 21,6 миллиона российских рублей, или 289 тысяч долларов.

— С начала несанкционированных мероприятий ущерб составил более Br750 тысяч. В среднем городу в обыкновенный будний день это обходится примерно в Br10 тысяч. Эта сумма в разы вырастает после выходных и составляет около Br20–30 тысяч, — рассказал агентству начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимир Лебедь.

Он отметил, что в эту сумму входят затраты на уборку территории и устранение несанкционированных надписей на фасадах зданий. Мало того, возмутился чиновник, в первые дни ещё били стёкла в автобусах, сжигали мусорные баки и переворачивали скамейки.

По его словам, ежедневно приходится ликвидировать около 100 квадратных метров надписей. Нередко приходится закрашивать весь фасад из-за одной. Работы больше, а следовательно и сумма увеличивается, потому что расход краски возрастает.

Кроме того, повреждают и элементы инфраструктуры. Знаки дорожного движения и светофоры ведь не закрашиваются. Их приходится менять. И это не считая мусора, уборка которого после выходных увеличивается в полтора раза.

Впрочем, безнаказанными нарушители не уходят. По словам представителя Мингорисполкома, их привлекают к административной ответственности, они платят штрафы и возмещают ущерб.