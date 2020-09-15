МИД Белоруссии ответил Евросоюзу на непризнание выборов

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что население республики определило победителя президентских выборов и это сложно поставить под сомнение. Таким образом он прокомментировал заявление верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля о непризнании Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.

— Хотелось бы понять, на каком основании представители ЕС ставят себя вровень с белорусским народом и считают себя вправе единолично выносить вердикты о приемлемости для белорусов результатов выборов, — цитирует Макея РИА "Новости".

Дипломат добавил, что для него эти величины точно неравнозначны. Макей задал вопрос, "к чему придёт мир, если каждый внешний игрок начнёт прямо оспаривать результаты выборов в других странах".