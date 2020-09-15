Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

МИД Белоруссии ответил Евросоюзу на непризнание выборов

Также в Минске прокомментировали оговорку европейского чиновника, спутавшего Белоруссию и Украину.

838

Фото © Pixabay

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что население республики определило победителя президентских выборов и это сложно поставить под сомнение. Таким образом он прокомментировал заявление верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля о непризнании Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.

Хотелось бы понять, на каком основании представители ЕС ставят себя вровень с белорусским народом и считают себя вправе единолично выносить вердикты о приемлемости для белорусов результатов выборов, — цитирует Макея РИА "Новости".

Дипломат добавил, что для него эти величины точно неравнозначны. Макей задал вопрос, "к чему придёт мир, если каждый внешний игрок начнёт прямо оспаривать результаты выборов в других странах".

Вот так разворот. Как западные СМИ отреагировали на встречу Лукашенко и Путина

Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, как американские и европейские СМИ восприняли итоги российско-белорусского саммита.

Также министр прокомментировал оговорку Борреля, перепутавшего Белоруссию и Украину. По его словам, это показывает, насколько глубоко европейский чиновник разбирается в ситуации.

Выбор редакции

Loading...