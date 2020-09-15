"Гарри Поттера" заподозрили в призывах к свержению Лукашенко

Белорусская таможня обратилась к минскому издательству с просьбой письменно гарантировать отсутствие призывов к свержению существующей власти в книге "Гарри Поттер и тайная комната". Об этом сообщил в "Фейсбуке" глава издательского дома Андрей Янушкевич. 26 сентября вторая часть романа Джоан Роулинг о знаменитом волшебнике должна выйти на белорусском языке, и запрос от таможни мог бы быть стандартной процедурой, если не учитывать тот факт, что содержание этой детской книги давно известно широкой публике.
Кошелёк или санкции. Чем грозит Лукашенко новое предложение оппозицииДоцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о бесхитростном выборе, который Запад предлагает сделать Александру Лукашенко.
— Такие письма не нужно всегда делать, это по требованию таможни. А сейчас такие времена, что, наверное, они от всех книжных изданий такое требуют. Но я точно не знаю. Просто такая книга, которая всем известна, и здесь такой формальный подход, который побеждает, — приводит слова издателя Европейское радио.
В комментариях к записи пользователи "Фейсбука" усомнились в правдивости информации, спрашивая: "Это шутка или правда?".
— Сегодня же не 1 апреля, — ответили в издательстве.
"Я не трус". Лукашенко заверил, что не сбежит из БелоруссииПо словам лидера республики, таких планов нет и у его детей.
Напомним, в августе Александр Лукашенко победил на президентских выборах, набрав 80% голосов избирателей. Так, его новый срок стал шестым на посту главы государства. Сторонники оппозиции, которые не признали итоги выборов, организовали Координационный совет по передаче власти и стали выходить на улицы на массовые протестные акции. Лукашенко обвинил оппозицию в попытке захвата власти. А митинги по всей стране продолжаются до сих пор.