"Гарри Поттера" заподозрили в призывах к свержению Лукашенко

Белорусская таможня обратилась к минскому издательству с просьбой письменно гарантировать отсутствие призывов к свержению существующей власти в книге "Гарри Поттер и тайная комната". Об этом сообщил в "Фейсбуке" глава издательского дома Андрей Янушкевич. 26 сентября вторая часть романа Джоан Роулинг о знаменитом волшебнике должна выйти на белорусском языке, и запрос от таможни мог бы быть стандартной процедурой, если не учитывать тот факт, что содержание этой детской книги давно известно широкой публике.

— Такие письма не нужно всегда делать, это по требованию таможни. А сейчас такие времена, что, наверное, они от всех книжных изданий такое требуют. Но я точно не знаю. Просто такая книга, которая всем известна, и здесь такой формальный подход, который побеждает, — приводит слова издателя Европейское радио.

В комментариях к записи пользователи "Фейсбука" усомнились в правдивости информации, спрашивая: "Это шутка или правда?".

— Сегодня же не 1 апреля, — ответили в издательстве.