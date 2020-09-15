Глава дипломатии ЕС назвал Лукашенко нелегетимным президентом Украины

Европейский союз не признаёт итоги президентских выборов в Белоруссии, а потому не считает легитимным и главу государства Александра Лукашенко. Лучшим выходом из сложившегося политического кризиса могут стать новые президентские выборы, но уже под эгидой ОБСЕ. Такое заявление на сессии Европарламента сделал глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель,

– Мы считаем выборы 9 августа сфальсифицированными... Мы не признаем Лукашенко легитимным президентом, – заявил европейский чиновник.

При этом во время своей речи Боррель оговорился, назвав Лукашенко президентом Украины.

– Мы не признаём Лукашенко легитимным президентом Украины, – заявил Боррель и лишь после появившихся в зале смешков поправил себя. – Конечно, Белоруссии, о чем я только думал.

Также глава внешнеполитической службы ЕС добавил, что в ближайшее время европейские чиновники соберутся, чтобы обсудить вопрос введения экономических санкций в отношении Белоруссии.