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Глава дипломатии ЕС назвал Лукашенко нелегетимным президентом Украины

Свою ошибку Боррель понял, когда услышал смешки в зале.

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Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Европейский союз не признаёт итоги президентских выборов в Белоруссии, а потому не считает легитимным и главу государства Александра Лукашенко. Лучшим выходом из сложившегося политического кризиса могут стать новые президентские выборы, но уже под эгидой ОБСЕ. Такое заявление на сессии Европарламента сделал глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель,

– Мы считаем выборы 9 августа сфальсифицированными... Мы не признаем Лукашенко легитимным президентом, – заявил европейский чиновник.

При этом во время своей речи Боррель оговорился, назвав Лукашенко президентом Украины.

– Мы не признаём Лукашенко легитимным президентом Украины, – заявил Боррель и лишь после появившихся в зале смешков поправил себя. – Конечно, Белоруссии, о чем я только думал.

Также глава внешнеполитической службы ЕС добавил, что в ближайшее время европейские чиновники соберутся, чтобы обсудить вопрос введения экономических санкций в отношении Белоруссии.

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Телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать такие итоги и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. Кроме того, он обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела страны.

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