Тихановская заявила, что у Лукашенко нет будущего в качестве лидера Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в своей авторской статье для The Washington Post заявила, что у лидера республики Александра Лукашенко нет будущего в этом качестве.

Она в очередной раз подчеркнула, что не признаёт итогов выборов главы государства, которые состоялись 9 августа. По её словам, именно она получила большую часть голосов. В этой связи Тихановская и её сторонники призывают к мирным протестам без применения насилия.

— Мы как страна прошли точку невозврата. У Лукашенко нет будущего в качестве лидера этой страны, и его уход из власти — это лишь вопрос времени, — добавила Тихановская.