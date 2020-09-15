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Тихановская заявила, что у Лукашенко нет будущего в качестве лидера Белоруссии

При этом оппозиция планирует и дальше устраивать "массовые демонстрации".

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Фото © Zuma / TASS

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в своей авторской статье для The Washington Post заявила, что у лидера республики Александра Лукашенко нет будущего в этом качестве.

Тихановская заявила, что готова к диалогу с Россией

Также она отметила, что происходящее в Белоруссии — внутреннее дело страны, но от поддержки из-за рубежа оппозиция отказываться не станет.

Она в очередной раз подчеркнула, что не признаёт итогов выборов главы государства, которые состоялись 9 августа. По её словам, именно она получила большую часть голосов. В этой связи Тихановская и её сторонники призывают к мирным протестам без применения насилия.

Мы как страна прошли точку невозврата. У Лукашенко нет будущего в качестве лидера этой страны, и его уход из власти — это лишь вопрос времени, — добавила Тихановская.

"Белорусская Гуайдо". Станет ли Светлана Тихановская признанным Западом президентом Белоруссии?

Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, зачем из Светланы Тихановской лепят "белорусскую Гуайдо" и что из этого на самом деле получится.

Она также заявила, что оппозиция и дальше планирует устраивать "массовые демонстрации", бойкотировать госаппарат и оказывать давление на государственные институты.

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