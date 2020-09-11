"Белорусская Гуайдо". Станет ли Светлана Тихановская признанным Западом президентом Белоруссии?

Бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую признали "избранным" президентом страны. Да, на сегодняшний день сделал это лишь сейм Литвы — самой активной и самой агрессивной европейской страны в белорусском вопросе. Да, лидеры ряда стран ЕС — например Чехии и Венгрии — уже отказались встречаться с Тихановской как избранным белорусским президентом.

Однако в других государствах Евросоюза уже обсуждают возможность последовать литовскому примеру — в случае если у ЕС исчезнет надежда на то, что Лукашенко погуляет на российских финансово-информационных полях и вернётся к политике диверсификации внешнеполитического курса. Например, если (хотелось бы, конечно, использовать слово "когда", но пока всё же "если") белорусский президент подпишет с Москвой интеграционные карты и безвозвратно привяжет свою страну к России. В этом случае Запад введёт против него жёсткие санкции, и отказ признавать Батьку президентом будет вполне логичным ходом — уже сейчас в резолюции литовского сейма указано, что коль Лукашенко нелегитимен, то, значит, и все подписанные им соглашения с Россией являются нелегитимными. А то и интервенцией Москвы в белорусские дела, за которые против Кремля можно ввести новый пакет санкций.

Запад уже проделывал такой ход с представителем оппозиции — например, признал в начале 2019 года спикера венесуэльского парламента Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы вместо действовавшего главы государства Николаса Мадуро. Однако с тех пор прошло уже более полутора лет — а Мадуро и ныне там, во дворце Мирафлорес (президентской резиденции), тогда как о Гуайдо взрослые люди давно забыли. "Гуайдоизация" же Тихановской будет не просто бессмысленна, но и станет серьёзным ударом по всему протестному движению.

Во-первых, потому, что от признанного лидера требуется проявление лидерских качеств. Нужна готовность активно защищать свою позицию в медиапространстве, зажигать (пусть и на чужие деньги) сердца граждан своей страны и выводить их на улицы. И не просто выводить, а убеждать их в возможности победы над режимом. У Гуайдо — человека с немаленьким политическим опытом, связями и харизмой — это не получилось, даже несмотря на серьёзные социально-экономические проблемы, с которыми столкнулась Венесуэла. У Тихановской — бывшей домохозяйки без политического опыта и харизмы, не способной даже с чувством, толком и расстановкой прочесть написанное для неё на бумажке заявление — это не получится тем более. Особенно учитывая то, что социально-экономическое состояние Белоруссии на порядок лучше, чем у Венесуэлы.

Во-вторых, это исказит её консолидирующий имидж. Гениальным (по-другому и не скажешь) ходом имиджмейкеров Светланы Тихановской в ходе предвыборной кампании было лишение её всякой политической субъектности. Идеологам оппозиции был нужен лидер, вокруг которого бы объединилась вся антилукашенковская оппозиция — от пророссийских сил до националистов. И этим лидером мог бы стать только человек без геополитических взглядов, чья программа состояла бы лишь из пунктов "пришёл — назначил честные досрочные выборы — вернулся жарить котлеты", каковым и была Светлана Тихановская.

Назначая её на роль "белорусского Гуайдо", западные политики и журналисты, наоборот, начинают накачивать её субъектностью — причём проевропейской и антироссийской субъектностью, которая оттолкнёт от неё значительную часть электората. Итогом чего будет раскол оппозиционных масс, исчезновение у них даже призрака единой цели. Особенно если риторика Тихановской-"президента" будет ярко антироссийской, и белорусам покажется, что из их страны хотят сотворить очередную руину, в которую благодаря такой вот риторике тамошних властей превратилась Украина.

Наконец, в-третьих, после признания Тихановской главой государства и очевидного затухания антилукашенковского протеста в Минске будет непонятно, что дальше делать с мадам президентом и с самим Батькой? Отказываться от её признания и снова вести переговоры с Лукашенко и его правительством? Просто проигнорировать ситуацию (как с Венесуэлой) не получится — Белоруссия находится у самых границ Евросоюза, и от происходящих в ней процессов откреститься нельзя.