Тихановская заявила, что всё ещё остаётся символом протеста в Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что не готова стать ни политиком, ни тем более президентом страны в прямом понимании этого слова. Однако, по её словам, это не мешает ей быть "национальным лидером". Об этом она рассказала в интервью Би-би-си.

— Светлана Тихановская стала символом перемен, символом борьбы за права, за безопасное будущее Белоруссии, за уважение. И я понимаю, что люди голосовали за меня, большинство людей страны, — сказала она.

Она отметила, что, несмотря на своё отсутствие в республике, она остаётся "вместе с людьми" и продолжает "идти с ними рядом", хотя и указала на тот факт, что сама находится сейчас за пределами страны, потому что "так получилось".

Она также рассказала, что переживает за каждого своего знакомого и близкого, кто остался на родине, в том числе и за своего супруга, который находится "в заложниках" в Белоруссии.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, после которых оппозиция отказалась признавать победу Александра Лукашенко с результатом 80,1% голосов. Было объявлено о создании Координационного совета по передаче власти, что переизбранный президент назвал попыткой захвата власти.