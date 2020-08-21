"По её просьбе". Лукашенко признался, что помог Тихановской "бежать" в Литву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что помогал своей бывшей сопернице Светлане Тихановской по её просьбе с выездом в Литву. Неожиданные подробности "побега" оппозиционерки он раскрыл во время посещения агрокомбината "Дзержинский".
— По её просьбе [помогал]... Она нормальная женщина, любит своих детей. Но её кинули на пепелище, и она сегодня топчется на этих головёшках. Её опутали, окутали МИД [Литвы], спецслужбы, она уже начала делать заявления. Вот ещё один центр. Я просто не хочу перечислять — они от Америки до Варшавы, — цитирует его БелТА.
Тихановская рассказала, при каком условии готова вернуться в БелоруссиюС началом акций протеста она покинула страну и скрылась в Литве.
Напомним, что с началом акций протеста в Белоруссии Тихановская покинула страну и отправилась в Литву. Она заявляла, что решение скрыться принимала самостоятельно в целях собственной безопасности. Перед отъездом Тихановская выступила с обращением к митингующим, в котором попросила их не выходить на площади. На кадрах было видно, что она читала текст по листочку и выглядела подавленной.