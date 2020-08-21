"По её просьбе". Лукашенко признался, что помог Тихановской "бежать" в Литву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что помогал своей бывшей сопернице Светлане Тихановской по её просьбе с выездом в Литву. Неожиданные подробности "побега" оппозиционерки он раскрыл во время посещения агрокомбината "Дзержинский".

— По её просьбе [помогал]... Она нормальная женщина, любит своих детей. Но её кинули на пепелище, и она сегодня топчется на этих головёшках. Её опутали, окутали МИД [Литвы], спецслужбы, она уже начала делать заявления. Вот ещё один центр. Я просто не хочу перечислять — они от Америки до Варшавы, — цитирует его БелТА.