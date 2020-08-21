Союзный парламент России и Белоруссии призвал мир признать победу Лукашенко

Законодатели заявили об открытости и конкурентности состоявшегося голосования.

Президентские выборы в Белоруссии прошли в соответствии с конституцией и избирательным кодексом страны, победителем стал действующий глава государства Александр Лукашенко. Такое заявление сделал Совет Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, председателем которого является спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— Фактов, ставивших под сомнение легитимность выборов президента Республики Беларусь, не обнаружено. Призываем все страны уважать суверенный выбор белорусского народа, — говорится в опубликованном на сайте ГД сообщении.

Союзный парламент подчеркнул, что выборы в Белоруссии были открытыми, конкурентными и обеспечили свободное волеизъявление граждан. За ходом голосования следило значительное количество международных наблюдателей. Совет назвал искусственное нагнетание ситуации вокруг итогов голосования противоречащим букве и духу международного права.

Парламент заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела Белоруссии и любых попыток дестабилизации обстановки в стране. Белорусский народ проявит мудрость, сохранит мир и стабильность во имя процветания своей родины, выразил надежду совет.