Союзный парламент России и Белоруссии призвал мир признать победу Лукашенко
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Законодатели заявили об открытости и конкурентности состоявшегося голосования.
Президентские выборы в Белоруссии прошли в соответствии с конституцией и избирательным кодексом страны, победителем стал действующий глава государства Александр Лукашенко. Такое заявление сделал Совет Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, председателем которого является спикер Госдумы Вячеслав Володин.
— Фактов, ставивших под сомнение легитимность выборов президента Республики Беларусь, не обнаружено. Призываем все страны уважать суверенный выбор белорусского народа, — говорится в опубликованном на сайте ГД сообщении.
Союзный парламент подчеркнул, что выборы в Белоруссии были открытыми, конкурентными и обеспечили свободное волеизъявление граждан. За ходом голосования следило значительное количество международных наблюдателей. Совет назвал искусственное нагнетание ситуации вокруг итогов голосования противоречащим букве и духу международного права.
Парламент заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела Белоруссии и любых попыток дестабилизации обстановки в стране. Белорусский народ проявит мудрость, сохранит мир и стабильность во имя процветания своей родины, выразил надежду совет.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1% и не признала итогов голосования. Позднее белорусская оппозиция объявила о создании Координационного совета и представила его состав. Лукашенко назвал его создание попыткой захвата власти. В стране проходят масштабные протесты, бастуют заводы и другие предприятия.