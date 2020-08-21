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Цепкало заявил, что не хочет "украинского" или "венесуэльского" сценария для Белоруссии

Он также призвал республику сохранить прекрасные отношения с РФ.

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Фото © AP / ТАСС

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что не желает повторения "украинского сценария" с протестами в республике.

Мы не хотим украинского сценария, я могу говорить в данном случае за себя, не могу говорить за всех остальных кандидатов, — сказал он на пресс-конференции в Варшаве.

При этом он подчеркнул, что не оставит попытки убедить другие страны признать Светлану Тихановскую главой государства. Цепкало также заявил, что в таком случае может быть угроза повторения "венесуэльского сценария" по двоевластию.

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"Проблему" с протестующими он пообещал решить в ближайшие дни.

Он также отметил, что Минску необходимо сохранить прекрасные отношения с Москвой.

Мы считаем, что нам надо оставить всё хорошее в отношениях, которые у нас есть с Россией. С Россией у нас, безусловно, должны быть прекрасные отношения. У нас нет другого пути, — сказал он.

РФ он назвал главным партнёром в области политики, экономики и социальных отношений.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1%. Позднее белорусская оппозиция объявила о создании Координационного совета и представила его состав. Лукашенко назвал его создание попыткой захвата власти. В стране проходят масштабные протесты, бастуют целые заводы и другие предприятия.

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