Цепкало заявил, что не хочет "украинского" или "венесуэльского" сценария для Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что не желает повторения "украинского сценария" с протестами в республике.

— Мы не хотим украинского сценария, я могу говорить в данном случае за себя, не могу говорить за всех остальных кандидатов, — сказал он на пресс-конференции в Варшаве.

При этом он подчеркнул, что не оставит попытки убедить другие страны признать Светлану Тихановскую главой государства. Цепкало также заявил, что в таком случае может быть угроза повторения "венесуэльского сценария" по двоевластию.

Он также отметил, что Минску необходимо сохранить прекрасные отношения с Москвой.

— Мы считаем, что нам надо оставить всё хорошее в отношениях, которые у нас есть с Россией. С Россией у нас, безусловно, должны быть прекрасные отношения. У нас нет другого пути, — сказал он.

РФ он назвал главным партнёром в области политики, экономики и социальных отношений.