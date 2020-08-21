Тихановская рассказала, при каком условии готова вернуться в Белоруссию

Экс-кандидат в президенты Белоруссии, главная соперница Александра Лукашенко на прошедших выборах Светлана Тихановская рассказала, при каком условии она готова вернуться на родину. Речь об этом зашла в пятницу в ходе её пресс-конференции в Вильнюсе.
— Я люблю Белоруссию и вернусь туда, когда буду чувствовать там себя в безопасности, — заявила Тихановская в ответ на вопрос журналиста.
"Война и кровопролитие". Тихановская осудила присоединение Крыма к РоссииБывший кандидат в президенты Белоруссии отметила, что относится к событиям "с точки зрения обычного человека".
Ранее штаб Тихановской выразил готовность обсудить с властями Белоруссии мирный уход Лукашенко. Команда оппозиционера призвала работников всех организаций в стране присоединиться к бессрочной забастовке.
"Я готова стать национальным лидером". Тихановская записала новое видеообращение к белорусамОна отметила, что только общими усилиями можно построить страну для жизни.
Напомним, что с началом акций протеста в Белоруссии Тихановская покинула страну и отправилась в Литву. Она заявляла, что решение скрыться принимала самостоятельно в целях собственной безопасности. Перед отъездом Тихановская выступила с обращением к митингующим, в котором попросила их не выходить на площади. На кадрах было видно, что она читала текст по листочку и выглядела подавленной.