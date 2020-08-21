Тихановская рассказала, при каком условии готова вернуться в Белоруссию

Экс-кандидат в президенты Белоруссии, главная соперница Александра Лукашенко на прошедших выборах Светлана Тихановская рассказала, при каком условии она готова вернуться на родину. Речь об этом зашла в пятницу в ходе её пресс-конференции в Вильнюсе.

— Я люблю Белоруссию и вернусь туда, когда буду чувствовать там себя в безопасности, — заявила Тихановская в ответ на вопрос журналиста.

Ранее штаб Тихановской выразил готовность обсудить с властями Белоруссии мирный уход Лукашенко. Команда оппозиционера призвала работников всех организаций в стране присоединиться к бессрочной забастовке.