"Я готова стать национальным лидером". Тихановская записала новое видеообращение к белорусам

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к жителям страны в видеообращении и выразила готовность стать национальным лидером.

— Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера. С тем, чтобы страна успокоилась и вошла в нормальный ритм. Чтобы мы освободили всех политзаключённых и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу для организации новых президентских выборов. Реальных, честных и прозрачных. Которые будут безоговорочно приняты мировым сообществом, — отметила она.

Тихановская заявила, что в данный момент страна переживает очень сложный период в своей истории. Она ещё раз отметила, что не хотела быть политиком, но судьба распорядилась за неё.

— Вы, которые поверили в меня и дали мне сил. И сейчас каждую минуту я восхищаюсь вашим мужеством, вашей организацией и тем, какие вы все сильные и светлые. Вы отдали мне свои голоса, и я очень это ценю и точно знаю, зачем вы это сделали. Мы все хотим выйти из этого бесконечного круга, в котором оказались 26 лет назад, — заявила Тихановская.

Тихановская также обратилась к правоохранителям, призвав их не выполнять "преступные приказы" властей.

— Белорусы — это люди, которые не приемлют насилия. Белорусы щедры и позитивны. И если вы решите не исполнять преступные приказы и перейти на сторону народа, они простят вас, поддержат вас и в будущем не попрекнут дурным словом, — отметила она.