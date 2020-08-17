"Присел на колени — смотрю, капает кровь". Белорусские силовики рассказали о травмах, полученных на протестах — видео

Сотрудники силовых ведомств Белоруссии рассказали о травмах, которые получили во время столкновений с протестующими. Видеоролики опубликованы на YouTube-канале МВД республики.
По словам военнослужащего внутренних войск МВД, ему в лицо попала стеклянная бутылка, когда он находился позади войсковой цепочки.
— Было помутнение, я наклонился вниз, присел на колени, опустил голову — и понял, что сильно капает кровь, — сказал молодой человек.
В больнице ему сообщили о сквозном рассечении верхней губы, рассечении нижней губы, выбитом нижнем зубе и частично отломленном верхнем.
В Минске задержали двух мужчин и женщину по подозрению в подрыве самодельной бомбы — видеоОдин из злоумышленников напал на милиционера и попытался выдавить ему глаза, правоохранитель в больнице.
Сотрудник минского РУВД рассказал, что пострадал, когда вместе с коллегами объяснял гражданам незаконность митинга. Он подвернул ногу во время задержания, а в больнице узнал, что сломал лодыжку в трёх местах.
— Некоторые из граждан бросились на нас. При задержании я подвернул ногу, доставили в госпиталь, прооперировали, после чего я узнал, что у меня перелом лодыжки в трёх местах. В ноге много металла, металлодетектор на мероприятии, наверное, уже не пройду, — отметил он.
Ролики опубликованы под названием "Акции, где люди получают увечья, не нужны никому. Потому как страдают все стороны конфликта".
Напомним, столкновения протестующих и силовых структур продолжались несколько дней после выборов, которые прошли 9 августа, однако в последние дни акции в республике проходят мирно. 16-го числа в Минске состоялись сразу два крупных митинга. Первый из них — в поддержку президента Александра Лукашенко. Второй — против него. Колонна протестующих из десятков тысяч человек проследовала маршем от стелы "Минск — город-герой" и дошла до Дома правительства.