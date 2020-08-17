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"Присел на колени — смотрю, капает кровь". Белорусские силовики рассказали о травмах, полученных на протестах — видео

Один из них лишился зуба, а другой сломал лодыжку в трёх местах.

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Сотрудники силовых ведомств Белоруссии рассказали о травмах, которые получили во время столкновений с протестующими. Видеоролики опубликованы на YouTube-канале МВД республики.

По словам военнослужащего внутренних войск МВД, ему в лицо попала стеклянная бутылка, когда он находился позади войсковой цепочки.

Было помутнение, я наклонился вниз, присел на колени, опустил голову — и понял, что сильно капает кровь, — сказал молодой человек.

В больнице ему сообщили о сквозном рассечении верхней губы, рассечении нижней губы, выбитом нижнем зубе и частично отломленном верхнем.

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Один из злоумышленников напал на милиционера и попытался выдавить ему глаза, правоохранитель в больнице.

Сотрудник минского РУВД рассказал, что пострадал, когда вместе с коллегами объяснял гражданам незаконность митинга. Он подвернул ногу во время задержания, а в больнице узнал, что сломал лодыжку в трёх местах.

Некоторые из граждан бросились на нас. При задержании я подвернул ногу, доставили в госпиталь, прооперировали, после чего я узнал, что у меня перелом лодыжки в трёх местах. В ноге много металла, металлодетектор на мероприятии, наверное, уже не пройду, — отметил он.

Ролики опубликованы под названием "Акции, где люди получают увечья, не нужны никому. Потому как страдают все стороны конфликта".

Напомним, столкновения протестующих и силовых структур продолжались несколько дней после выборов, которые прошли 9 августа, однако в последние дни акции в республике проходят мирно. 16-го числа в Минске состоялись сразу два крупных митинга. Первый из них — в поддержку президента Александра Лукашенко. Второй — против него. Колонна протестующих из десятков тысяч человек проследовала маршем от стелы "Минск — город-герой" и дошла до Дома правительства.

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