"Присел на колени — смотрю, капает кровь". Белорусские силовики рассказали о травмах, полученных на протестах — видео

Сотрудники силовых ведомств Белоруссии рассказали о травмах, которые получили во время столкновений с протестующими. Видеоролики опубликованы на YouTube-канале МВД республики.

По словам военнослужащего внутренних войск МВД, ему в лицо попала стеклянная бутылка, когда он находился позади войсковой цепочки.

— Было помутнение, я наклонился вниз, присел на колени, опустил голову — и понял, что сильно капает кровь, — сказал молодой человек.

В больнице ему сообщили о сквозном рассечении верхней губы, рассечении нижней губы, выбитом нижнем зубе и частично отломленном верхнем.

Сотрудник минского РУВД рассказал, что пострадал, когда вместе с коллегами объяснял гражданам незаконность митинга. Он подвернул ногу во время задержания, а в больнице узнал, что сломал лодыжку в трёх местах.

— Некоторые из граждан бросились на нас. При задержании я подвернул ногу, доставили в госпиталь, прооперировали, после чего я узнал, что у меня перелом лодыжки в трёх местах. В ноге много металла, металлодетектор на мероприятии, наверное, уже не пройду, — отметил он.

Ролики опубликованы под названием "Акции, где люди получают увечья, не нужны никому. Потому как страдают все стороны конфликта".