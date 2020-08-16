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"Невозможно игнорировать". Жители Белоруссии рассказали Лайфу, почему вышли на акцию протеста в Минске — видео

Колонна протестующих из десятков тысяч человек проследовала маршем от стелы "Минск — город-герой" к Дому правительства.

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Видео © LIFE

Жители Белоруссии рассказали Лайфу, почему приняли участие в акции протеста против действующей власти, которая прошла 16 августа в Минске.

Невозможно игнорировать положение дел в нашей стране, сейчас происходит что-то историческое, — сказал один из демонстрантов.

Молодой человек отметил, что всю жизнь прожил в Белоруссии и не видел ничего подобного.

Другая жительница Белоруссии заявила, что протестами хочет добиться правды и честных выборов.

Считаю, что мой голос украли. Соседи пострадали, избили мужа моей соседки, очень сильно, — сказала она.

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Многие пришли на эту акцию в бело-красной одежде, чтобы поддержать символ оппозиции.

На акции можно было встретить как совсем молодых людей, так и уже взрослых жителей страны. Одна из таких демонстранток отметила, что выражает поддержку всему белорусскому народу, который в эти дни выходил на улицы.

Хочу, чтобы были справедливые выборы, хочу свободы для своего народа и правильную конституцию. Как реагирует Лукашенко на происходящее на улицах? Мне кажется, он боится и должен нас услышать, — добавила она.

Напомним, 16 августа в Минске прошло сразу два крупных митинга. Первый из них состоялся в поддержку действующего президента Александра Лукашенко. Второй — против него. Колонна протестующих из десятков тысяч человек проследовала маршем от стелы "Минск — город-герой" и дошла до Дома правительства.

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