"Невозможно игнорировать". Жители Белоруссии рассказали Лайфу, почему вышли на акцию протеста в Минске — видео

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Жители Белоруссии рассказали Лайфу, почему приняли участие в акции протеста против действующей власти, которая прошла 16 августа в Минске.
— Невозможно игнорировать положение дел в нашей стране, сейчас происходит что-то историческое, — сказал один из демонстрантов.
Молодой человек отметил, что всю жизнь прожил в Белоруссии и не видел ничего подобного.
Другая жительница Белоруссии заявила, что протестами хочет добиться правды и честных выборов.
— Считаю, что мой голос украли. Соседи пострадали, избили мужа моей соседки, очень сильно, — сказала она.
Бесконечный поток. Ускоренное видео наглядно показало масштабность протестного митинга в МинскеМногие пришли на эту акцию в бело-красной одежде, чтобы поддержать символ оппозиции.
На акции можно было встретить как совсем молодых людей, так и уже взрослых жителей страны. Одна из таких демонстранток отметила, что выражает поддержку всему белорусскому народу, который в эти дни выходил на улицы.
— Хочу, чтобы были справедливые выборы, хочу свободы для своего народа и правильную конституцию. Как реагирует Лукашенко на происходящее на улицах? Мне кажется, он боится и должен нас услышать, — добавила она.
Напомним, 16 августа в Минске прошло сразу два крупных митинга. Первый из них состоялся в поддержку действующего президента Александра Лукашенко. Второй — против него. Колонна протестующих из десятков тысяч человек проследовала маршем от стелы "Минск — город-герой" и дошла до Дома правительства.