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Бесконечный поток. Ускоренное видео наглядно показало масштабность протестного митинга в Минске

Многие пришли на эту акцию в бело-красной одежде, чтобы поддержать символ оппозиции.

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Десятки тысяч людей вышли на протестные митинг и шествие в белорусской столице против признания итогов президентских выборов и жестокого разгона силовиками ранних массовых акций. Митингующие изначально собрались на площади у стелы "Минск — город-герой". При этом людей было так много, что им пришлось занять прилегающие скверы и отрезки проспектов Победителей и Машерова. Позднее участники акции направились в сторону проспекта Независимости.

Как видно на записи с камер по маршруту движения колонны, людской поток растянулся на несколько километров. А само шествие затянулось на несколько часов.

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Как заверил президент, он созвал митинг сторонников, чтобы они защитили независимость страны.

Как сообщал Лайф, 9 августа в республике состоялись выборы президента, по итогам которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1% и не признала итогов голосования. После опубликования итогов выборов в стране начались протесты, сопровождавшиеся беспорядками. По информации МВД, пострадали десятки человек, задержано несколько тысяч.

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