Бесконечный поток. Ускоренное видео наглядно показало масштабность протестного митинга в Минске

Десятки тысяч людей вышли на протестные митинг и шествие в белорусской столице против признания итогов президентских выборов и жестокого разгона силовиками ранних массовых акций. Митингующие изначально собрались на площади у стелы "Минск — город-герой". При этом людей было так много, что им пришлось занять прилегающие скверы и отрезки проспектов Победителей и Машерова. Позднее участники акции направились в сторону проспекта Независимости.
Как видно на записи с камер по маршруту движения колонны, людской поток растянулся на несколько километров. А само шествие затянулось на несколько часов.
"Погибнем как нация". Лукашенко назвал страны, которые "приказывают" Белоруссии провести новые выборыКак заверил президент, он созвал митинг сторонников, чтобы они защитили независимость страны.
Как сообщал Лайф, 9 августа в республике состоялись выборы президента, по итогам которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1% и не признала итогов голосования. После опубликования итогов выборов в стране начались протесты, сопровождавшиеся беспорядками. По информации МВД, пострадали десятки человек, задержано несколько тысяч.