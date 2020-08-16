"Может быть, и стреляли". Глава МВД Белоруссии прокомментировал гибель митингующего в Минске

Видео © Tut.by

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев заявил, что в погибшего во время акций протеста Александра Тарайковского могли выстрелить, но только из нелетального оружия. Видео с таким заявлением министра приводит портал Tut.by.

— Я не следователь. Да, он умер. Сколько умерло людей на беспорядках в Америке? Но мы не применяли огнестрельного оружия, а только то, которое является нелетальным, — подчеркнул министр в разговоре с изданием.

Также Караев заявил, что не уйдёт в отставку, так как, по его мнению, это может деморализовать милицию Белоруссии.

Ранее же в МВД заявляли, что Александр Тарайковский погиб от взрыва устройства, которое тот якобы хотел бросить в сторону минского ОМОНа. Однако позже в СМИ появилось видео, на котором видно, что протестующий подходит к силовикам с пустыми поднятыми руками.