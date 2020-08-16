"Может быть, и стреляли". Глава МВД Белоруссии прокомментировал гибель митингующего в Минске

Видео © Tut.by
Глава МВД Белоруссии Юрий Караев заявил, что в погибшего во время акций протеста Александра Тарайковского могли выстрелить, но только из нелетального оружия. Видео с таким заявлением министра приводит портал Tut.by.
— Я не следователь. Да, он умер. Сколько умерло людей на беспорядках в Америке? Но мы не применяли огнестрельного оружия, а только то, которое является нелетальным, — подчеркнул министр в разговоре с изданием.
Также Караев заявил, что не уйдёт в отставку, так как, по его мнению, это может деморализовать милицию Белоруссии.
Бело-красное "море". Десятки тысяч протестующих собираются на площади Независимости в МинскеУчастники акции двигаются по проспекту Победителей и обоим берегам реки Свислочь.
Ранее же в МВД заявляли, что Александр Тарайковский погиб от взрыва устройства, которое тот якобы хотел бросить в сторону минского ОМОНа. Однако позже в СМИ появилось видео, на котором видно, что протестующий подходит к силовикам с пустыми поднятыми руками.
Протесты в Белоруссии. Хроника событий
Ранее Лайф разбирал тезисы обращения президента Белоруссии Александра Лукашенко к народу республики. Глава государства напомнил гражданам о своих заслугах и даже заявил, что готов проводить в стране реформы. Однако его слова убедили не всех — белорусы вышли на многотысячный протест с криками "Уходи!".