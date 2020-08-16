"Людей сажает как картошку". Слепаков написал обращение к Лукашенко

Российский юморист Семён Слепаков опубликовал обращение к президенту Белоруссии Александру Лукашенко в форме стихотворения, где сравнивает его с монстром, чудовищем и кровопийцей. Прежде всего Слепакова возмущает факт жестокого разгона акций протеста и задержаний участников беспорядков после президентских выборов в Белоруссии.

— Много лет прошло, с тех пор как твёрдым шагом / Он ступил на эту скользкую дорожку / И идёт по ней, махая старым флагом, / По пути людей сажая как картошку. / Враг не дремлет, так ведь, Александр Григорич? — написал артист на своей странице в "Инстаграме".

Семён Слепаков отмечает, что не может подвести какой-то итог своего обращения и написать вывод. Он считает произошедшее в Белоруссии ужасным, но полагает, что всё может стать ещё хуже.

— Вам уйти теперь нельзя — остаться тоже, / Вы в каком-то идиотском положении, / Я не знаю, чем сей опус подытожить, / Не хватает моего воображения. / Ясно лишь, что вышло всё весьма хреново / И что вскоре может стать гораздо хуже... / Разве не было у Вас пути иного? / Вы подумайте об этом, сидя в луже, — написал юморист.