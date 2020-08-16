"Перемен" хором и флаги оппозиции. В Москве снова проходит акция в поддержку белорусской оппозиции

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У Посольства Белоруссии в Москве проходит уже восьмая по счёту мирная акция против итогов президентских выборов в республике. В этот раз к зданию дипмиссии пришла пара, которая сегодня празднует годовщину свадьбы.

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Собравшиеся держат в руках плакаты с надписью "Мы хотим вернуться в Новую Беларусь", цветы и флаги белорусской оппозиции. Участники акции поют песню Виктора Цоя "Перемен требуют наши сердца!".