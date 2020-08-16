Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Перемен" хором и флаги оппозиции. В Москве снова проходит акция в поддержку белорусской оппозиции

Участники митинга держат в руках плакаты с надписью "Мы хотим вернуться в Новую Беларусь".

625

Видео © LIFE

У Посольства Белоруссии в Москве проходит уже восьмая по счёту мирная акция против итогов президентских выборов в республике. В этот раз к зданию дипмиссии пришла пара, которая сегодня празднует годовщину свадьбы.

Фото © LIFE

1 / 3

Собравшиеся держат в руках плакаты с надписью "Мы хотим вернуться в Новую Беларусь", цветы и флаги белорусской оппозиции. Участники акции поют песню Виктора Цоя "Перемен требуют наши сердца!".

"Загубите первого президента — будет начало конца". Полное видео выступления Лукашенко на митинге в центре Минска

Лайф разобрался в главных тезисах белорусского лидера, с которыми он обратился к народу.

Ранее на площади Независимости в Минске состоялся митинг в поддержку Лукашенко. К участникам акции с трибуны обратился действующий глава государства. Под конец выступления он даже заявил, что впервые встал перед народом на колени. Хотя на самом деле этого не сделал.

Выбор редакции

Loading...