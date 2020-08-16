Лукашенко на митинге: Я стою перед вами на коленях! Впервые в своей жизни

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на митинге в центре Минска, организованном в его поддержку, заявил, что "стоит на коленях" перед гражданами впервые в своей жизни.
"Спасибо, что вы терпите меня". Лукашенко обратился к народу на митингеПолитик выразил своим сторонникам признательность за то, что они его "никогда не подводили".
— Я стою перед вами на коленях! Впервые в своей жизни. Вы это заслужили! — сказал Лукашенко.
Впрочем, на самом деле на колени он, судя по видео с митинга, не вставал. Это была лишь фигура речи, призванная, вероятно, передать то, что он чувствует.
Напомним, сегодня в центре Минска проходят два митинга. У Дома правительства в 12:00 собрались сторонники действующего президента. Участников этой акции в том числе привозили в город на автобусах из областей. Рядом понемногу народ собирается на акцию оппозиции. Там будут требовать ухода Лукашенко с поста президента.