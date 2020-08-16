"Погибнем как нация". Лукашенко назвал страны, которые "приказывают" Белоруссии провести новые выборы

От Майдана до #жывебеларусь. К чему приводят протесты, подобные белорусским Для Александра Лукашенко беспорядки, происходящие уже несколько дней по всей стране, не в новинку, с прошлыми он справился. Правда, это был единственный случай на всём постсоветском пространстве.