"Погибнем как нация". Лукашенко назвал страны, которые "приказывают" Белоруссии провести новые выборы

Целый ряд иностранных государств вмешиваются во внутренние дела Белоруссии и требуют проведения новых президентских выборов. Но, если это произойдёт, стране грозит гибель. Такое заявление во время митинга своих сторонников в Минске сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
— Литва, Латвия, Польша и, к сожалению, родная Украина приказывают провести нам новые выборы. Если пойдём на поводу у них, то погибнем как нация, — заявил белорусский лидер.
От Майдана до #жывебеларусь. К чему приводят протесты, подобные белорусскимДля Александра Лукашенко беспорядки, происходящие уже несколько дней по всей стране, не в новинку, с прошлыми он справился. Правда, это был единственный случай на всём постсоветском пространстве.
Как сообщал Лайф, 9 августа в республике состоялись выборы президента, по итогам которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1% и не признала итогов голосования. После опубликования итогов выборов в стране начались протесты, сопровождавшиеся беспорядками. По информации МВД, пострадали десятки человек, задержано несколько тысяч.