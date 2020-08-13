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От Майдана до #жывебеларусь. К чему приводят протесты, подобные белорусским

Для Александра Лукашенко беспорядки, происходящие уже несколько дней по всей стране, не в новинку, с прошлыми он справился. Правда, это был единственный случай на всём постсоветском пространстве.

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Cezary Kowalski /SOPA Images / LightRocket via Getty Images

"Цветные революции" — именно такой термин получили митинги и акции протеста, охватившие страны СНГ в середине нулевых. Обычно так называют затяжные противостояния народа и действующей власти, без палок, дубинок и пуль. Но так бывает далеко не всегда.

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С самого первого дня протестов в Минске и других городах после выборов президента страны в соцсетях активно стали появляться ложные вбросы о том, что там происходит.

Первым примером "цветной революции" современности стали беспорядки в Грузии. Люди остались недовольны результатом президентских выборов, на которых победил действующий глава государства Эдуард Шеварднадзе. В итоге протестующие своего добились, и власть в стране сменилась, кстати, вместе с государственным флагом, на котором изображены розы — символ революции.

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Всего в ходе беспорядков после окончания президентских выборов в Белоруссии милиция задержала 3000 человек.

Затем была "оранжевая революция" на Украине, которая тоже увенчалась успехом. Затем эстафетная палочка протестов перешла к Киргизии, Молдавии и Армении. Везде протест добился своего. И только Александр Лукашенко в 2006 году остался у власти. Собрали для вас всё в единую картинку.

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