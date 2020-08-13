От Майдана до #жывебеларусь. К чему приводят протесты, подобные белорусским

"Цветные революции" — именно такой термин получили митинги и акции протеста, охватившие страны СНГ в середине нулевых. Обычно так называют затяжные противостояния народа и действующей власти, без палок, дубинок и пуль. Но так бывает далеко не всегда.

Первым примером "цветной революции" современности стали беспорядки в Грузии. Люди остались недовольны результатом президентских выборов, на которых победил действующий глава государства Эдуард Шеварднадзе. В итоге протестующие своего добились, и власть в стране сменилась, кстати, вместе с государственным флагом, на котором изображены розы — символ революции.