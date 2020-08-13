В МИД РФ обеспокоены ситуацией в Белоруссии

В министерстве иностранных дел России обеспокоены ситуацией, сложившейся на сегодняшний день в Белоруссии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

— Мы внимательно следим за событиями, которые происходят в последние дни в Белоруссии. Мы обеспокоены поступающей информацией о связанных с нарушениями общественного порядка инцидентах на улицах ряда белорусских городов, которые имели место после состоявшихся президентских выборов, — сказала она.