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В МИД РФ обеспокоены ситуацией в Белоруссии

В министерстве отметили внешнее давление на власти республики, чтобы дестабилизировать обстановку.

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В министерстве иностранных дел России обеспокоены ситуацией, сложившейся на сегодняшний день в Белоруссии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Мы внимательно следим за событиями, которые происходят в последние дни в Белоруссии. Мы обеспокоены поступающей информацией о связанных с нарушениями общественного порядка инцидентах на улицах ряда белорусских городов, которые имели место после состоявшихся президентских выборов, — сказала она.

Кроме того, российское внешнеполитическое ведомство отмечает давление на власти республики извне для дестабилизации обстановки.

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