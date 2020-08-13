Белоруссия бастует. Работники МАЗа, БелАЗа и других крупных предприятий скандируют: "Уходи!" — видео

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В Белоруссии всё больше предприятий присоединяются к акциям протеста, сообщают местные СМИ и очевидцы. Так, на улицу в разгар рабочего дня вышли сотрудники Минского автомобильного завода (МАЗ) и РНПЦ "Кардиология".
Работники завода собрались на территории предприятия и встречают коллег, которые к ним присоединяются, скандируя: "Молодцы!" Однако пока протестующие не выдвигают никаких требований, судя по кадрам с места событий, появившимся в Сети.
Рабочие БелАЗа вышли на забастовку. Пресс-служба завода всё опровергаетВ компании назвали происходящее на видео встречей руководства и коллектива.
Медики Республиканского научно-практического центра "Кардиология" в свою очередь вышли с плакатом "Мы — против насилия". При этом к участникам акции продолжают присоединяться коллеги.
А гродненский завод "Терразит" объявил бессрочную забастовку, требуя прекратить насилие в отношении мирных граждан, освободить всех задержанных и аннулировать результаты выборов, проведя новые под контролем международных наблюдателей. Кроме того, сотрудники предприятия настаивают на том, чтобы белорусам и всему миру сообщали достоверную информацию о происходящем в стране. По данным издания "Sputnik Беларусь", под требованиями подписались 135 человек.
К забастовкам также присоединились работники ОАО "Гродножилстрой". Они пришли к главному корпусу учреждения и выступают за прекращение насилия со стороны силовиков в городе.
В Минске утро началось с акций солидарности — видеоЛюди в разных районах города выстраиваются в цепи, женщины в белом несут цветы.
Ранее в Сети появились кадры с территории БелАЗа, на которых люди в рабочей форме выходят на улицу и скандируют "Уходи!", требуя выгнать ОМОН из города и прекратить насилие. К забастовкам также присоединились работники Белорусской государственной филармонии, превратив протест в искусство.
В Белоруссии который день не утихают протесты — граждане выступают против официальных результатов президентских выборов. Беспорядки на улицах начинаются ближе к вечеру — на улицы стягивают силовиков, которые используют светошумовые гранаты и ловят людей во дворах и подъездах. Сами протестующие перекрывают дороги, запускают фейерверки (продажу которых уже запретили), жгут костры. При этом днём проходит мирная форма протеста — люди выстраиваются в "цепи солидарности", девушки надевают белое и гуляют по улицам с цветами в руках, машины не перестают сигналить.
Протесты в Белоруссии. Хроника событий
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