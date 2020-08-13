В Сети показали предполагаемую резиденцию Лукашенко под Шанхаем за $20 млн

В Сети появились кадры с изображением роскошного дома под Шанхаем, который якобы является китайской резиденцией президента Белоруссии Александра Лукашенко. Снимки опубликовал Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.
Как утверждается, особняк был куплен около месяца назад за 20 миллионов долларов на случай, если политику придётся срочно покинуть республику. Дом был якобы приобретён на бюджетные деньги как постоянная резиденция на период проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Отмечается, что недвижимость была оформлена на офшор.
Официального подтверждения информации о том, что особняк как-то связан с белорусским лидером, не поступало. Дом представлен на сайте Luxury Estate, его продают за $18,7 млн.
Познер считает Лукашенко "советским продуктом в худшем виде"Журналист полагает, что ради удержания власти политик готов применить самые крайние меры.
Напомним, в Белоруссии пятый день не утихают протесты — граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Беспорядки начинаются ближе к вечеру — на улицу стягивают силовиков, которые используют светошумовые гранаты и ловят людей во дворах и подъездах. Сами протестующие перекрывают дороги, запускают фейерверки (продажу которых уже запретили), жгут костры. При этом днём проходит мирная форма протеста — люди выстраиваются в "цепи солидарности", девушки надевают белое и гуляют по улицам с цветами в руках, машины не перестают сигналить.
Протесты в Белоруссии. Хроника событий
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