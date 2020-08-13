В Сети показали предполагаемую резиденцию Лукашенко под Шанхаем за $20 млн

В Сети появились кадры с изображением роскошного дома под Шанхаем, который якобы является китайской резиденцией президента Белоруссии Александра Лукашенко. Снимки опубликовал Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Фото © Luxury Estate 1 / 3

Как утверждается, особняк был куплен около месяца назад за 20 миллионов долларов на случай, если политику придётся срочно покинуть республику. Дом был якобы приобретён на бюджетные деньги как постоянная резиденция на период проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Отмечается, что недвижимость была оформлена на офшор.

Официального подтверждения информации о том, что особняк как-то связан с белорусским лидером, не поступало. Дом представлен на сайте Luxury Estate, его продают за $18,7 млн.