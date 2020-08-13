"У меня украли голос". Работники Белорусской филармонии превратили протест в искусство — видео

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В Минске к забастовке присоединились сотрудники Белорусской государственной филармонии, которые, кроме прочего, надели на себя защитные маски с нарисованными крестами и составили фразу "У меня украли голос" из табличек. Прямой эфир с места событий вёл в своём инстаграме журналист Сергей Козлович.
Члены Государственной академической хоровой капеллы им. Ширмы, стоя на ступеньках учреждения культуры, пронзительно исполняют "Магутны Божа" — религиозный гимн Белоруссии. Вокруг собрались жители города, которые аплодируют соотечественникам, а некоторые даже присоединяются к их рядам.
"Как воины света расправятся с Дартом Вейдером". Солист группы "Ляпис 98" прокомментировал события в БелоруссииСвою точку зрения исполнитель высказал на концерте в Одессе, отметив, что приехал петь замечательные песни.
Ранее Лайф рассказывал, что на забастовку вышли рабочие БелАЗа, однако в пресс-службе предприятия заявили, что никаких волнений нет.
Напомним, после президентских выборов в Белоруссии, согласно официальным результатам которых действующий лидер республики Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, в городах страны начались протесты, не утихающие четвёртый день. За прошедшие сутки задержали около 700 участников массовых протестов.
Протесты в Белоруссии. Хроника событий
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