"У меня украли голос". Работники Белорусской филармонии превратили протест в искусство — видео

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В Минске к забастовке присоединились сотрудники Белорусской государственной филармонии, которые, кроме прочего, надели на себя защитные маски с нарисованными крестами и составили фразу "У меня украли голос" из табличек. Прямой эфир с места событий вёл в своём инстаграме журналист Сергей Козлович.

Члены Государственной академической хоровой капеллы им. Ширмы, стоя на ступеньках учреждения культуры, пронзительно исполняют "Магутны Божа" — религиозный гимн Белоруссии. Вокруг собрались жители города, которые аплодируют соотечественникам, а некоторые даже присоединяются к их рядам.

Ранее Лайф рассказывал, что на забастовку вышли рабочие БелАЗа, однако в пресс-службе предприятия заявили, что никаких волнений нет.