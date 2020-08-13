Рабочие БелАЗа вышли на забастовку. Пресс-служба завода всё опровергает

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Десятки рабочих белорусского автомобильного завода "БелАЗ" вышли на забастовку, однако в пресс-службе предприятия утверждают, что никаких волнений нет.

— На данный момент руководство предприятия и нашего города пригласило на встречу наших работников, которые могут задать любые вопросы, — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу завода.

Ранее в Белоруссии за прошедшие сутки задержали около 700 участников массовых протестов. По данным местного МВД, 9 по 13 августа в ходе протестов пострадало 103 правоохранителя, из них 28 потребовалась госпитализация.