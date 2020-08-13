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Рабочие БелАЗа вышли на забастовку. Пресс-служба завода всё опровергает

В компании назвали происходящее на видео встречей руководства и коллектива.

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Видео © соцсети

Десятки рабочих белорусского автомобильного завода "БелАЗ" вышли на забастовку, однако в пресс-службе предприятия утверждают, что никаких волнений нет.

На данный момент руководство предприятия и нашего города пригласило на встречу наших работников, которые могут задать любые вопросы, — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу завода.

"Мы с тобой, Белоруссия!" Джаред Лето поддержал протестующих в республике

Фронтмен группы Thirty Seconds to Mars поделился несколькими кадрами с места событий.

Ранее в Белоруссии за прошедшие сутки задержали около 700 участников массовых протестов. По данным местного МВД, 9 по 13 августа в ходе протестов пострадало 103 правоохранителя, из них 28 потребовалась госпитализация.

Напомним, после президентских выборов в Белоруссии, согласно официальным результатам которых действующий лидер республики Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, в городах страны начались протесты, не утихающие четвёртые сутки.

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