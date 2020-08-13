"Мы с тобой, Белоруссия!" Джаред Лето поддержал протестующих в республике

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Солист американской рок-группы Thirty Seconds to Mars, актёр Джаред Лето выразил поддержку протестующим в Белоруссии после президентских выборов.

— Мы с тобой, Белоруссия! — написал он в сториз в "Инстаграме", где также опубликовал несколько кадров с места событий.

Лето не в первый раз поддерживает протестующих в разных странах. Так, например, в марте 2014 года певец во время гастролей на Украине вышел на Майдан.