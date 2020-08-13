"Мы с тобой, Белоруссия!" Джаред Лето поддержал протестующих в республике

Солист американской рок-группы Thirty Seconds to Mars, актёр Джаред Лето выразил поддержку протестующим в Белоруссии после президентских выборов.
— Мы с тобой, Белоруссия! — написал он в сториз в "Инстаграме", где также опубликовал несколько кадров с места событий.
Лето не в первый раз поддерживает протестующих в разных странах. Так, например, в марте 2014 года певец во время гастролей на Украине вышел на Майдан.
"Как воины света расправятся с Дартом Вейдером". Солист группы "Ляпис 98" прокомментировал события в БелоруссииСвою точку зрения исполнитель высказал на концерте в Одессе, отметив, что приехал петь замечательные песни.
Напомним, после президентских выборов в Белоруссии, согласно официальным результатам которых действующий лидер республики Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, в городах страны начались протесты, не утихающие четвёртую ночь. Свою позицию высказывают и звёзды: например, актриса Саша Бортич вышла к посольству в Москве в поддержку белорусов. Задержано уже около семи тысяч граждан.