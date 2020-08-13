СК Белоруссии ищет провокаторов с акции протеста в Минске 9 августа. Они попали на видео

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Следственный комитет Белоруссии устанавливает личности координаторов и провокаторов с акции протеста в Минске 9 августа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как уточняется, следователи изучили записи с камер видеонаблюдения и пришли к выводу, что беспорядки в стране не происходили спонтанно — действия граждан координировали "специально обученные лица". Они "профессионально организовывали толпу", призывая собравшихся к активным действиям.

Кроме того, в толпе были замечены "провокаторы", подстрекавшие к насилию в отношении правоохранителей и провоцировавшие этим принятие силовых мер. В связи с чем СК обратился к очевидцам событий для помощи в установлении личностей людей, причастных к "провокациям".