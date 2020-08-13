"Прошу уволить с 14 августа". В соцсетях сообщили о "бегстве" высокопоставленного сотрудника администрации Лукашенко

Замначальника Главного государственно-правового управления Администрации Президента Белоруссии Артём Проскалович попросил освободить его от должности на фоне массовых протестов в стране. Об этом сообщает целый ряд белорусских телеграм-каналов, в том числе Nexta и "Кулуары KY KY".

Они также приводят фото заявления, в котором Проскалович якобы просит уволить его по соглашению сторон с 14 августа, и приложенные к нему корочки. Подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, акции протеста в Минске и других крупных белорусских городах не утихают уже пятый день. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Беспорядки начинаются ближе к вечеру — на улицы стягивают силовиков, которые используют светошумовые гранаты и ловят людей во дворах и подъездах. Сами протестующие перекрывают дороги, запускают фейерверки (продажу которых уже запретили), жгут костры. При этом днём проходит мирная форма протеста: люди выстраиваются в "цепи солидарности", девушки надевают белое и гуляют по улицам с цветами в руках, машины не перестают сигналить.