"Прошу уволить с 14 августа". В соцсетях сообщили о "бегстве" высокопоставленного сотрудника администрации Лукашенко

Протесты в Белоруссии. Хроника событий
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Замначальника Главного государственно-правового управления Администрации Президента Белоруссии Артём Проскалович попросил освободить его от должности на фоне массовых протестов в стране. Об этом сообщает целый ряд белорусских телеграм-каналов, в том числе Nexta и "Кулуары KY KY".
Фото © Телеграм-канал Nexta_live
Они также приводят фото заявления, в котором Проскалович якобы просит уволить его по соглашению сторон с 14 августа, и приложенные к нему корочки. Подтверждения этой информации пока нет.
Напомним, акции протеста в Минске и других крупных белорусских городах не утихают уже пятый день. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Беспорядки начинаются ближе к вечеру — на улицы стягивают силовиков, которые используют светошумовые гранаты и ловят людей во дворах и подъездах. Сами протестующие перекрывают дороги, запускают фейерверки (продажу которых уже запретили), жгут костры. При этом днём проходит мирная форма протеста: люди выстраиваются в "цепи солидарности", девушки надевают белое и гуляют по улицам с цветами в руках, машины не перестают сигналить.