"Вышли сотни людин и кричат как один". Шнуров посвятил стихи забастовке на БелАЗе — видео

Российский музыкант и политик Сергей Шнуров не остался в стороне и прокомментировал события в Белоруссии, а именно забастовку на Белорусском автомобильном заводе (БелАЗ). Артист написал небольшое стихотворение, которым сопроводил в "Инстаграме" видео с места событий.
— Все проблемы наружу вылазят,
Если их двадцать лет не решали.
Забастовка теперь на БелАЗе.
Лукашенко поддержка большая!
Вышли сотни людин,
И кричат как один:
Уходи!
Уходи!
Уходи! — написал музыкант.
В комментариях пользователи благодарят Шнурова за огласку и поддержку.
Белоруссия бастует. Работники МАЗа, БелАЗа и других крупных предприятий скандируют: "Уходи!" — видеоОсновной посыл протестов — остановить насилие в отношении мирных граждан.
Ранее в Сети появились кадры с территории БелАЗа, на которых люди в рабочей форме выходят на улицу и скандируют "Уходи!", требуя выгнать ОМОН из города и прекратить насилие. К забастовкам также присоединились работники Белорусской филармонии, превратив протест в искусство.
В Белоруссии который день не утихают протесты — граждане выступают против официальных результатов президентских выборов. Беспорядки на улицах начинаются ближе к вечеру — на улицы стягивают силовиков, которые используют светошумовые гранаты и ловят людей во дворах и подъездах. Сами протестующие перекрывают дороги, запускают фейерверки (продажу которых уже запретили), жгут костры. При этом днём проходит мирная форма протеста — люди выстраиваются в "цепи солидарности", девушки надевают белое и гуляют по улицам с цветами в руках, машины не перестают сигналить.
Протесты в Белоруссии. Хроника событий
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