"Вышли сотни людин и кричат как один". Шнуров посвятил стихи забастовке на БелАЗе — видео

Российский музыкант и политик Сергей Шнуров не остался в стороне и прокомментировал события в Белоруссии, а именно забастовку на Белорусском автомобильном заводе (БелАЗ). Артист написал небольшое стихотворение, которым сопроводил в "Инстаграме" видео с места событий.

— Все проблемы наружу вылазят,

Если их двадцать лет не решали.

Забастовка теперь на БелАЗе.

Лукашенко поддержка большая!

Вышли сотни людин,

И кричат как один:

Уходи!

Уходи!

Уходи! — написал музыкант.

В комментариях пользователи благодарят Шнурова за огласку и поддержку.

Ранее в Сети появились кадры с территории БелАЗа, на которых люди в рабочей форме выходят на улицу и скандируют "Уходи!", требуя выгнать ОМОН из города и прекратить насилие. К забастовкам также присоединились работники Белорусской филармонии, превратив протест в искусство.