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"Вышли сотни людин и кричат как один". Шнуров посвятил стихи забастовке на БелАЗе — видео

Музыкант отметил, что наружу вылезли все проблемы, которые не решались годами.

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Российский музыкант и политик Сергей Шнуров не остался в стороне и прокомментировал события в Белоруссии, а именно забастовку на Белорусском автомобильном заводе (БелАЗ). Артист написал небольшое стихотворение, которым сопроводил в "Инстаграме" видео с места событий.

Все проблемы наружу вылазят,
Если их двадцать лет не решали.
Забастовка теперь на БелАЗе.
Лукашенко поддержка большая!
Вышли сотни людин,
И кричат как один:
Уходи!
Уходи!
Уходи! — написал музыкант.

В комментариях пользователи благодарят Шнурова за огласку и поддержку.

Белоруссия бастует. Работники МАЗа, БелАЗа и других крупных предприятий скандируют: "Уходи!" — видео

Основной посыл протестов — остановить насилие в отношении мирных граждан.

Ранее в Сети появились кадры с территории БелАЗа, на которых люди в рабочей форме выходят на улицу и скандируют "Уходи!", требуя выгнать ОМОН из города и прекратить насилие. К забастовкам также присоединились работники Белорусской филармонии, превратив протест в искусство.

В Белоруссии который день не утихают протесты — граждане выступают против официальных результатов президентских выборов. Беспорядки на улицах начинаются ближе к вечеру — на улицы стягивают силовиков, которые используют светошумовые гранаты и ловят людей во дворах и подъездах. Сами протестующие перекрывают дороги, запускают фейерверки (продажу которых уже запретили), жгут костры. При этом днём проходит мирная форма протеста — люди выстраиваются в "цепи солидарности", девушки надевают белое и гуляют по улицам с цветами в руках, машины не перестают сигналить.

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