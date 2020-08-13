Целая банда. "Каршеринговые мстители" в Подмосковье попали на видео

Видео © LIFE

Компания молодых людей, которые ночью прокололи шины у тридцати автомобилей в подмосковных Химках, попала на видео. На кадрах, оказавшихся в распоряжении Лайфа, видно, что злоумышленники особо не прячутся и не торопятся уйти с места происшествия.

Судя по видео, "активистов", выступающих против неправильной парковки, было семеро, при этом на данном отрезке видео прокалывают шины только двое, а остальные стоят рядом и что-то обсуждают, держа в руках, вероятно, листовки. Стоит отметить, что практически все злоумышленники надели медицинские маски. Правда, не совсем понятно, боятся они заразиться или быть узнанными.