В Подмосковье появился "каршеринговый мститель". Он прокалывает шины авто и оставляет послание

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Некоторых жителей подмосковных Химок, особенно тех, кто привык пользоваться услугами каршеринга, сегодня с утра ждал неприятный сюрприз: неизвестный проколол шины у тридцати автомобилей. При этом на каждой машине дворовый мститель оставил послание.
Как стало известно Лайфу, на территории ЖК "Город набережных" пострадали в основном машины каршеринговых сервисов, однако досталось и обычным авто. А на лобовые стёкла были приклеены листовки, в которых злоумышленник ругал водителей за плохую парковку. Так, например, некоторые водители стали "победителями конкурса "Самая идиотская парковка", а кто-то просто "задолбал" проколовшего шины.
По нашим данным, сервис "Делимобиль" уже закрыл зону парковки по данному адресу.
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