СМИ: Перенёсшего инсульт Ефремова перевели в обычную палату

Актёра Михаила Ефремова, который попал в больницу с инсультом, перевели в обычную палату Боткинской больницы. Об этом сообщает источник телеканала "360".
При этом адвокат артиста Эльман Пашаев сегодня утром заявлял, что в состоянии Ефремова никаких изменений нет.
Напомним, 11 августа должно было состояться судебное заседание по делу о смертельном ДТП. Михаилу Ефремову ещё по пути в суд стало плохо, из машины ФСИН его вывели под руки, но уже спустя несколько минут из здания его вынесли на носилках в бессознательном состоянии. Артиста госпитализировали. Позже врачи подтвердили у Ефремова инсульт. Его состояние оценивалось как средней степени тяжести.
"Изобразить больного несложно". Лоза усомнился, что инсульт у Ефремова был по-настоящемуПевец отметил, что здоровье не тема для импровизаций.
При этом актёр и до вчерашнего дня говорил о своём плохом состоянии: 10 августа ему дважды вызывали скорую помощь. Он жаловался на ухудшение самочувствия и нарушение речи, но к приезду медиков симптомов уже не было. По мнению врачей, у Ефремова была транзиторная ишемическая атака — приступ, похожий на инсульт. А вот психиатр-нарколог Алексей Казанцев высказал мнение, что причиной ухудшения здоровья артиста стали последствия запоев и резкий отказ от алкоголя.