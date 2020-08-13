СМИ: Перенёсшего инсульт Ефремова перевели в обычную палату

Актёра Михаила Ефремова, который попал в больницу с инсультом, перевели в обычную палату Боткинской больницы. Об этом сообщает источник телеканала "360".

При этом адвокат артиста Эльман Пашаев сегодня утром заявлял, что в состоянии Ефремова никаких изменений нет.

Напомним, 11 августа должно было состояться судебное заседание по делу о смертельном ДТП. Михаилу Ефремову ещё по пути в суд стало плохо, из машины ФСИН его вывели под руки, но уже спустя несколько минут из здания его вынесли на носилках в бессознательном состоянии. Артиста госпитализировали. Позже врачи подтвердили у Ефремова инсульт. Его состояние оценивалось как средней степени тяжести.