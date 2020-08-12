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"Изобразить больного несложно". Лоза усомнился, что инсульт у Ефремова был по-настоящему

Певец отметил, что здоровье не тема для импровизаций.

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Фото © Евгений Стукалин / ТАСС

Певец Юрий Лоза, известный своими колкими комментариями по поводу чего угодно, на этот раз дал оценку ситуации с инсультом у Михаила Ефремова.

— С актёрами никогда нельзя быть уверенным, живёт ли он по-настоящему или играет роль. Такая уж профессия. Больного изобразить несложно, для этого не понадобится знание системы Станиславского, достаточно элементарных актёрских навыков, — написал артист в "Фейсбуке".

Михаил Ефремов попал в реанимацию. Предварительный диагноз — инсульт

Состояние артиста ухудшалось на протяжении последних дней, в суд его доставили в полусознательном состоянии.

Певец также добавил, что здоровье не тема для импровизаций, однако строить какие-либо выводы по поводу диагноза Михаила Ефремова отказался и пожелал актёру "скорейшего возвращения в строй".

Напомним, Михаила Ефремова госпитализировали 11 августа из здания суда, где должно было проходить заседание по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. Позже стало известно, что актёр перенёс инсульт.

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