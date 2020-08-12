Дочь Ефремова сравнила себя с сыном Лукашенко и призвала не вешать на детей грехи отцов

Дочь актёра Михаила Ефремова Анна Мария сравнила себя с Николаем Лукашенко, сыном действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. Девушка призвала не вешать на детей "грехи отцов".

Всё началось с того, что один из пользователей Twitter поинтересовался самочувствием сына президента Белоруссии, который "живёт с убийцей и называет его папой".

— Как человек, который оказался в похожей ситуации, я очень вас прошу: не вешайте грехи родителей на детей. Вы понятия не имеете о том, что происходит в его голове и что происходит в его жизни, — ответила Анна Мария.

При этом она добавила, что дети осознают поступки родителей, но не в силах повлиять на них. Ведь взрослым по большому счёту плевать на мнение своих чад.