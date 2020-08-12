Дочь Ефремова сравнила себя с сыном Лукашенко и призвала не вешать на детей грехи отцов

Дочь актёра Михаила Ефремова Анна Мария сравнила себя с Николаем Лукашенко, сыном действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. Девушка призвала не вешать на детей "грехи отцов".
"Не надо себя хорошей выставлять". Адвокат Ефремова посоветовал дочери актёра не лезть не в своё делоСловесные баталии между девушкой и юристом длятся не первый день, защитник затронул болезненную для неё тему и склонил на свою сторону её отца.
Всё началось с того, что один из пользователей Twitter поинтересовался самочувствием сына президента Белоруссии, который "живёт с убийцей и называет его папой".
— Как человек, который оказался в похожей ситуации, я очень вас прошу: не вешайте грехи родителей на детей. Вы понятия не имеете о том, что происходит в его голове и что происходит в его жизни, — ответила Анна Мария.
При этом она добавила, что дети осознают поступки родителей, но не в силах повлиять на них. Ведь взрослым по большому счёту плевать на мнение своих чад.
Ранее девушка обвинила адвоката отца Эльмана Пашаева в гомофобии и в том, что тот настраивает Ефремова против её нетрадиционной ориентации. По её словам, актёр в нехарактерных для него выражениях потребовал публично отречься от ЛГБТ, а в дальнейшем его адвокат по телефону заявил, что разговоры о гомосексуализме якобы могут повлиять на решение суда. Кроме того, Анна Мария заявила, что юрист оказывал давление и на неё.