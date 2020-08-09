Греческие полицейские остановили машину на обычный досмотр. За рулём оказался разыскиваемый "русский мафиози"

Как зарабатывает деньги сын криминального авторитета. В Омске прикрыли бизнес на реабилитации наркоманов, но в Москве он работает Омская прокуратура возбудила дело о незаконном лишении свободы находящихся на лечении в АНО "Инновационный центр реабилитации и наркологии "Мир" граждан с алкогольной и наркотической зависимостью. Под стражу взят один из учредителей АНО — бывший наркоман и сын известного омского криминального авторитета.