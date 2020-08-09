Греческие полицейские остановили машину на обычный досмотр. За рулём оказался разыскиваемый "русский мафиози"

Греческая полиция на Кавури арестовала высокопоставленного представителя "русской мафии", который является вором в законе, сообщает греческая газета Kathimerini.
— Первоначально его задержали в ходе обыкновенного досмотра машины. В ней полицейские нашли перцовый баллончик и кобуру от пистолета. Поэтому в отделение мужчину доставили за нарушение закона о хранении оружия, — пишет издание.
Как зарабатывает деньги сын криминального авторитета. В Омске прикрыли бизнес на реабилитации наркоманов, но в Москве он работаетОмская прокуратура возбудила дело о незаконном лишении свободы находящихся на лечении в АНО "Инновационный центр реабилитации и наркологии "Мир" граждан с алкогольной и наркотической зависимостью. Под стражу взят один из учредителей АНО — бывший наркоман и сын известного омского криминального авторитета.
Отмечается, что задержанный предъявил паспорт Грузии. В ходе проверки документов выяснилось, что ранее правоохранительные органы Испании выписали ордер на его арест. Мужчина находится в розыске по подозрению в создании преступной организации, незаконном хранении оружия, подделке документов, мошенничестве и отмывании денег.
В конце июля на автодороге Киев — Харьков рядом с городом Пирятин Полтавской области неизвестные расстреляли автомобиль Mercedes S-Class. В результате инцидента погиб 35-летний криминальный авторитет Александр Мазур.