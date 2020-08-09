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Греческие полицейские остановили машину на обычный досмотр. За рулём оказался разыскиваемый "русский мафиози"

Ордер на его арест ранее был выписан властями Испании.

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Фото © Pixabay

Греческая полиция на Кавури арестовала высокопоставленного представителя "русской мафии", который является вором в законе, сообщает греческая газета Kathimerini.

Первоначально его задержали в ходе обыкновенного досмотра машины. В ней полицейские нашли перцовый баллончик и кобуру от пистолета. Поэтому в отделение мужчину доставили за нарушение закона о хранении оружия, — пишет издание.

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Отмечается, что задержанный предъявил паспорт Грузии. В ходе проверки документов выяснилось, что ранее правоохранительные органы Испании выписали ордер на его арест. Мужчина находится в розыске по подозрению в создании преступной организации, незаконном хранении оружия, подделке документов, мошенничестве и отмывании денег.

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