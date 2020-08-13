В Подмосковье арестовали мужчину, напавшего на лифтёра с топором — видео

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Жителю подмосковного Домодедова, который напал на лифтёра с топором и попытался с ним расправиться, предъявлено обвинение в покушении на убийство. Суд заключил мужчину под стражу, передаёт пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Как уточняется, в ходе допроса обвиняемый дал признательные показания. Он рассказал следователю, что из технического помещения, в котором проживал пострадавший, систематически доносились мешающие спать музыка и шум.

Потерпевший, которому пенсионер нанёс несколько ударов топором по голове, находится в больнице. В отношении арестованного назначены судебно-медицинская и психолого-психиатрическая экспертизы.