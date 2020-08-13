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В Подмосковье арестовали мужчину, напавшего на лифтёра с топором — видео

Пострадавший находится в больнице с травмами головы.

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Видео © Следственный комитет России

Жителю подмосковного Домодедова, который напал на лифтёра с топором и попытался с ним расправиться, предъявлено обвинение в покушении на убийство. Суд заключил мужчину под стражу, передаёт пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Как уточняется, в ходе допроса обвиняемый дал признательные показания. Он рассказал следователю, что из технического помещения, в котором проживал пострадавший, систематически доносились мешающие спать музыка и шум.

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По мнению мужчины, погибший был "самым гадким" из проживающих в доме рабочих.

Потерпевший, которому пенсионер нанёс несколько ударов топором по голове, находится в больнице. В отношении арестованного назначены судебно-медицинская и психолого-психиатрическая экспертизы.

Напомним, момент нападения зафиксировали установленные в доме камеры видеонаблюдения. На записи видно, что обвиняемый вышел из подъезда и стал поджидать свою жертву.

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