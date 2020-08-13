СМИ: У Смолова в ночном клубе Барселоны украли часы за 300 тысяч евро

У нападающего московского "Локомотива" Фёдора Смолова украли часы стоимостью около 300 тысяч евро. Об этом сообщает ElCaso.cat со ссылкой на источники в полиции.
По информации портала, кража была совершена 19 июля в одном из ночных клубов Барселоны, где спортсмен отдыхал с друзьями. В тот день "Сельта", за которую россиянин выступал на правах аренды, проводила матч заключительного тура чемпионата Испании с "Эспаньолом". Смолов участия в игре не принимал.
Футболиста окружила группа молодых людей и отобрала часы. Марка и модель похищенных у Смолова часов не разглашаются.
Дом футболиста "Атлетико" ограбили, пока он находится в МосквеМадридский клуб уже несколько дней находится в российской столице и готовится к матчу Лиги чемпионов с "Локомотивом".
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