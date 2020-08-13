СМИ: У Смолова в ночном клубе Барселоны украли часы за 300 тысяч евро

У нападающего московского "Локомотива" Фёдора Смолова украли часы стоимостью около 300 тысяч евро. Об этом сообщает ElCaso.cat со ссылкой на источники в полиции.

По информации портала, кража была совершена 19 июля в одном из ночных клубов Барселоны, где спортсмен отдыхал с друзьями. В тот день "Сельта", за которую россиянин выступал на правах аренды, проводила матч заключительного тура чемпионата Испании с "Эспаньолом". Смолов участия в игре не принимал.