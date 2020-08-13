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Автомобиль врезался в дом в Ростовской области, погибло три человека

ДТП произошло ночью.

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Фото с места ДТП в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Три человека погибли в результате аварии в селе Гаевка Неклиновского района Ростовской области. Об этом сообщили в региональном УМВД РФ.

Отмечается, что 19-летний водитель автомобиля KIA не справился с управлением и врезался в частный дом.

Фото с места ДТП в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В результате ДТП погибли водитель, пассажир 2001 года рождения и пассажир на вид 2000–2001 года рождения, — заявили в ведомстве.

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На дороге произошёл разлив топлива.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее Лайф сообщал, что три человека погибли в ДТП в Саратовской области.

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