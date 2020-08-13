Автомобиль врезался в дом в Ростовской области, погибло три человека

Три человека погибли в результате аварии в селе Гаевка Неклиновского района Ростовской области. Об этом сообщили в региональном УМВД РФ.
Отмечается, что 19-летний водитель автомобиля KIA не справился с управлением и врезался в частный дом.
— В результате ДТП погибли водитель, пассажир 2001 года рождения и пассажир на вид 2000–2001 года рождения, — заявили в ведомстве.
На границе Калужской и Московской областей две фуры перевернулись после ДТП с рейсовым автобусом — видеоНа дороге произошёл разлив топлива.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют обстоятельства случившегося.
Ранее Лайф сообщал, что три человека погибли в ДТП в Саратовской области.