"Вашингтон" проиграл "Айлендерс" в стартовом матче первого раунда Кубка Стэнли

Клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" в стартовом матче серии 1/8 плей-офф Кубка Стэнли со счётом 2:4 уступил команде "Нью-Йорк Айлендерс".

Хоккеисты "Кэпиталз" к середине второго периода сумели создать для себя комфортное преимущество в две шайбы — дублем отметился нападающий Ти Джей Оши. В первом взятии ворот американцу ассистировал россиянин Евгений Кузнецов.

T.J. Oshie whips one home to open the scoring on the power play!#ALLCAPS pic.twitter.com/5Bc84aYo9a — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) August 12, 2020

За минуту до второго перерыва "Айлендерс" усилиями нападающего Джордана Эберле удалось сократить отставание в счёте, а в третьем периоде точные попадания форвардов Андерса Ли, Джоша Бэйли (меньшинство) и Энтони Бовилье принесли ньюйоркцам волевую победу — 4:2.

HEYYYYY JOSH BAILEY! Josh Bailey with the shorty! Islanders take their first lead of the night!#Isles pic.twitter.com/DIBcbFyWHL — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) August 12, 2020

Российский голкипер "Айлендерс" Семён Варламов отразил 24 броска по своим воротам. Его соотечественники — хоккеисты "Вашингтона" Александр Овечкин, Илья Ковальчук и Дмитрий Орлов очков не набрали.

Второй матч серии между командами состоится 15 августа.

Плей-офф Кубка Стэнли. 1/8 финала