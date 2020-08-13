"Вашингтон" проиграл "Айлендерс" в стартовом матче первого раунда Кубка Стэнли

Клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" в стартовом матче серии 1/8 плей-офф Кубка Стэнли со счётом 2:4 уступил команде "Нью-Йорк Айлендерс".
Хоккеисты "Кэпиталз" к середине второго периода сумели создать для себя комфортное преимущество в две шайбы — дублем отметился нападающий Ти Джей Оши. В первом взятии ворот американцу ассистировал россиянин Евгений Кузнецов.
T.J. Oshie whips one home to open the scoring on the power play!#ALLCAPS pic.twitter.com/5Bc84aYo9a— Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) August 12, 2020
За минуту до второго перерыва "Айлендерс" усилиями нападающего Джордана Эберле удалось сократить отставание в счёте, а в третьем периоде точные попадания форвардов Андерса Ли, Джоша Бэйли (меньшинство) и Энтони Бовилье принесли ньюйоркцам волевую победу — 4:2.
HEYYYYY JOSH BAILEY! Josh Bailey with the shorty! Islanders take their first lead of the night!#Isles pic.twitter.com/DIBcbFyWHL— Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) August 12, 2020
Российский голкипер "Айлендерс" Семён Варламов отразил 24 броска по своим воротам. Его соотечественники — хоккеисты "Вашингтона" Александр Овечкин, Илья Ковальчук и Дмитрий Орлов очков не набрали.
Второй матч серии между командами состоится 15 августа.
Плей-офф Кубка Стэнли. 1/8 финала
- "Вашингтон Кэпиталз" — "Нью-Йорк Айлендерс" — 2:4 (0:0; 2:1; 0:3), в серии 0-1
- "Бостон Брюинз" — "Каролина Харрикейнз" — 4:3 ОТ (1:1; 1:1; 1:1; 0:0; 1:0), в серии 1-0
- "Колорадо Эвеланш" — "Аризона Койотис" — 3:0 (0:0; 0:0; 3:0), в серии 1-0
- "Филадельфия Флайерз" — "Монреаль Канадиенс" — 2:1 (1:0; 1:1; 0:0), в серии 1-0
- "Сент-Луис Блюз" — "Ванкувер Кэнакс" — 2:5 (1:1; 1:1; 0:3), в серии 0-1