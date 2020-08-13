Россияне назвали основные плюсы и минусы удалёнки

Жители России перечислили основные плюсы и минусы работы из дома, сообщает RT со ссылкой на опрос Роструда.

Во время работы на удалёнке члены семьи отвлекают от исполнения служебных обязанностей, и это один из главных минусов, считает около 22,85% респондентов. 21,1% опрошенных пожаловался на сложности с организацией рабочего процесса в течение дня, 13,17% — на плохую коммуникацию с коллегами.

12,47% россиян не устраивает то, что они продолжают трудиться, даже когда рабочий день подошёл к концу. При этом четверть от всего числа участников опроса — 24,82% — утверждают, что не нашли минусов в удалённой работе.

Главные плюсы работы из дома для россиян — отсутствие необходимости тратить время на дорогу, возможность выбора места работы, более удобное планирование дня. Главным положительным моментом удалёнки 8,29% респондентов назвали неучастие в офисной жизни и сплетнях, не нашли никаких преимуществ в таком формате работы 24,54% из 55 тысяч человек, принявших участие в опросе.