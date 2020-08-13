Помпео заявил, что Россия заплатит "огромную цену", если подтвердятся слухи о финансировании талибов

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что Россия заплатит "огромную цену" в случае подтверждения информации о финансировании террористической группировки "Талибан"* в Афганистане за нападения на американских солдат.

— Если русские предлагают деньги за убийство американцев или вообще людей с Запада, то придётся заплатить огромную цену. Мы не будем это терпеть, — заявил глава Госдепартамента США во время своего визита в Чехию.

Помпео добавил, что сообщил об этом главе МИД РФ Сергею Лаврову, а военные США обсудили слухи о якобы финансировании террористов с военным руководством России.

Напомним, ранее газета The New York Times со ссылкой на источники в разведке опубликовала статью, в которой говорилось, что Россия якобы предлагала вознаграждение боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Позднее она назвала посредника в "сговоре" России с террористической группировкой. В Белом доме усомнились в правдивости публикации. Дональд Трамп сообщил, что разведка США признала данную информацию фейком. Об отсутствии доказательств также говорили глава Пентагона и глава ВС США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления о "сговоре" "чушью собачьей".