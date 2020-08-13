Каждый шестой предприниматель в России смотрит на знак зодиака при найме сотрудников

Каждый шестой владелец бизнеса при приёме нового сотрудника на должность обращает внимание на его знак зодиака. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса "Работа.ру", сообщает ТАСС.

Таких владельцев бизнеса оказалось сразу 16% среди опрошенных. При этом в HR-отделах их всего лишь 5%.

Большинство же работодателей (74%) и HR-менеджеров (85%) не смотрят на астрологические особенности потенциальных работников.

Более половины респондентов (52%) считают полезной отметку о знаке зодиака в резюме соискателей, но только 19% HR-специалистов придерживаются того же мнения.

В крупных компаниях с количеством работников от ста человек 100% работодателей считают подобную заметку в резюме необходимой. У представителей бизнеса с количеством сотрудников от 51 до 100 человек 71% опрошенных интересуются астрологией подчинённых. А в малых компаниях со штатом менее 50 человек таких оказалось 46%.

Гороскопы перед собеседованиями открывает каждый пятый человек, однако для 80% не имеют значения астрологические прогнозы.

В опросе принимало участие более тысячи владельцев российских компаний и HR-менеджеров.