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Дефицит бюджета США превысил 2,8 триллиона долларов с начала финансового 2020 года

Годом ранее он составлял всего 984 миллиарда долларов.

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Фото © Pixabay

Дефицит бюджета США превысил 2,8 триллиона долларов за первые десять месяцев 2020 финансового года, который начался в октябре 2019-го. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Министерством финансов страны.

Годом ранее он составлял 984 миллиарда долларов, однако резко вырос после вложений властями США около трёх триллионов долларов для поддержки экономики в период пандемии коронавирусной инфекции.

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Это может произойти, даже несмотря на пять триллионов долларов, выделенных на поддержку экономики.

Согласно данным отчёта, в июне дефицит увеличился на рекордных 864 миллиарда долларов, тогда как в июле — всего на 63 миллиарда.

Ранее сенаторы от Республиканской партии предложили выделить на поддержку экономики ещё один триллион долларов. Демократы же в свою очередь в мае одобрили выделение на эти цели более трёх триллионов. Стороны не смогли прийти к соглашению.

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