Дефицит бюджета США превысил 2,8 триллиона долларов с начала финансового 2020 года

Дефицит бюджета США превысил 2,8 триллиона долларов за первые десять месяцев 2020 финансового года, который начался в октябре 2019-го. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Министерством финансов страны.

Годом ранее он составлял 984 миллиарда долларов, однако резко вырос после вложений властями США около трёх триллионов долларов для поддержки экономики в период пандемии коронавирусной инфекции.

Согласно данным отчёта, в июне дефицит увеличился на рекордных 864 миллиарда долларов, тогда как в июле — всего на 63 миллиарда.