Названа экспортная цена российской вакцины от коронавируса

Экспортная цена российской вакцины от коронавируса составит не менее десяти долларов за две дозы, об этом заявил глава совета директоров компании "Р-Фарм" Алексей Репик.

— По крайней мере первые серии будут, скорее всего, достаточно дорогими, — отметил он в эфире телеканала "Россия 24".