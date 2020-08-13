Названа экспортная цена российской вакцины от коронавируса

Экспортная цена российской вакцины от коронавируса составит не менее десяти долларов за две дозы, об этом заявил глава совета директоров компании "Р-Фарм" Алексей Репик.
Россия получила заявки 20 стран на приобретение миллиарда доз вакцины от коронавирусаВ нашей же стране первыми прививки получат медики и педагоги. Предположительно, в октябре начнётся массовая иммунизация.
— По крайней мере первые серии будут, скорее всего, достаточно дорогими, — отметил он в эфире телеканала "Россия 24".
Репик пояснил, что вакцина станет дешевле, как только наладится её полноценное серийное производство.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Как отметил глава государства, препарат себя хорошо зарекомендовал, а одна из его дочерей испытала вакцину на себе. В Минздраве РФ сообщили, что препарат формирует длительный и устойчивый иммунитет. А ВОЗ сразу запросила у России данные о первой в мире вакцине от коронавируса. Стало известно, что средство от CoViD-19 будет производиться в Бразилии.